محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:
تمكنت مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية جنائية، وبحوزته 8 لفافات كبيرة الحجم من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وبندقية خرطوش وسلاح أبيض و7 نصل معدني بقصد البلطجة.
تلقى الرائد أحمد الهرميل مفتش مباحث المنطقة المركزية بطنطا، إخطارًا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بضبط "م. ع" 34 سنة، عاطل، وشهرته "حماصة مدكور" مقيم بقرية كفر العرب التابعة لمركز طنطا، والمطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة قضية جنائية، وبحوزته 8 لفافات كبيرة الحجم من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وسلاح أبيض و7 نصل معدنى بقصد البلطجة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بندقية خرطوش وبانجو وسلاح أبيض بحوزة عاطل فى الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.