هطول الأمطار على حجاج جبل عرفات

هطلت الأمطار، اليوم السبت، على الحجاج بجبل عرفات، وسط تلبيات منهم إلى الله بقبول دعواتهم، بعد أن انطلقوا إلى الجبل بعد شروق الشمس.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، ذكرت أن حالة الطقس يوم الوقوف على جبل عرفات مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية

نشطة مثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة.

وأضافت، أن الأمطار الرعدية تشمل الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، وعسير، والباحة وسماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة مكة

المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر.

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، وتمتد إلى منطقة نجران، فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.