إصابة 15 لاعب كرة قدم بسبب "صاعقة برق"

أسفرت صاعقة برق جنوبي ألمانيا عن إصابة 15 من لاعبي كرة القدم، بينما طلبت السلطات من الآلاف مغادرة حفل موسيقي مبكرًا، وانهارت خيمة سيرك مع وصول العواصف إلى شمال أوروبا.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت،

أن صاعقة البرق ضربت ملعب روزنفيلد-هايليغنيمرن، حيث كان اللاعبون في حصة تدريبية، وأفادت الوكالة بأن اللاعبين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفى كإجراء وقائي.

وفي بافاريا، طلبت الشرطة من

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الآلاف من عشاق الموسيقى مغادرة حفل موسيقي في الهواء الطلق في روتنبرغ مبكرًا، بسبب الطقس، بينما أدت الرياح العاتية إلى انهيار خيمة سيرك في نيكارسولم.

وأدت التغيرات المناخية القاسية إلى إلغاء عدد من الأحداث في بريطانيا نهاية هذا الأسبوع، في ظل موجة متقلبة من الطقس تراوحت بين الحرارة الشديدة والأمطار والرياح.