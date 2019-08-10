مقتل 18 شخصًا في انهيار أرضي نجم عن إعصار قوي بالصين

ذكر تليفزيون الصين المركزي أن 18 شخصا لاقوا حتفهم واعتبر 14 في عداد المفقودين بشرق البلاد، اليوم السبت، نتيجة انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي تسبب في توقف حركة النقل على نطاق واسع وإجلاء أكثر من مليون شخص.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإعصار ليكيما اجتاح البر في الصباح الباكر، اليوم السبت، بإقليم تشجيانج في شرق البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومترا في الساعة، رغم أن قوته تراجعت بعدما وصفته

السلطات في وقت سابق بأنه إعصار هائل.

وذكرت هيئة تنظيم الملاحة الجوية أن آلاف الرحلات ألغيت في شرق الصين. وأصدر مكتب الأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى، بعدما أصدر تحذيرا أحمر أمس الجمعة عندما أجبر الإعصار تايوان على إلغاء رحلات جوية وإغلاق أسواق ومتاجر على الجزيرة.