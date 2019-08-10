تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

أرسلت القوات المسلحة التركية، أمس الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء سوروج وبلدة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد. وضمت التعزيزات المرسلة آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية. المناطق التركية. وهذه التعزيزات جاءت لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا. وأفادت مصادر عسكرية بأن التعزيزات العسكرية المكونة من 15 مركبة توجهت إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية. إلى قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية. وتأتي الخطوة التركية على خلفية تكرر استهداف القوات التركية في شمالي سوريا، حيث كان آخرها هجوم صاروخي استهدف، أمس الجمعة، قاعدة "كيمار" التركية بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

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