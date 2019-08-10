في حملة تطوعية.. شباب سعوديون يترجمون مواد الحج لـ 12 لغة

يشارك شباب سعوديون في ترجمة المواد الإعلامية الخاصة بالحج على موقع التواصل الحكومي الخاص بالمملكة لمساعدة الحجاج القادمين من شتى بقاع العالم.

ونشرت صفحة "التواصل الحكومي" على "تويتر"، مقطع فيديو، قالت إن الشباب السعوديين المشاركين في ترجمة مواد الحاج إلى 12 لغة يتحدثون عن تجاربهم.

وقالت: "شباب المملكة يتطوعون إلى ترجمة مواد التواصل الحكومي الخاصة بالحج، في مبادرة دشنها وزير الإعلام هذا العام".

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أن عدد الحجاج تجاوز 2.4 مليون شخص، من الداخل والخارج.

وذكرت الهيئة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت: "إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ ( 2.487.160 ) حاجا حتى الساعة التاسعة صباح اليوم".

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وأضافت: "سيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل الساعة التاسعة من مساء

اليوم".

ولفتت الهيئة إلى أن عدد الحجاج من خارج المملكة تجاوز 1.8 مليون حاجا، إضافة إلى أكثر من 632 ألفا آخري من حجاج الداخل.

وتوافدت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم السبت.

وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية.