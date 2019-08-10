قوات الانتقالي الجنوبي تسيطر على آخر معسكرات القوات الحكومية في عدن

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبيفي عدن بالكامل، اليوم السبت، على معسكر بدر آخر معسكرات القوات الحكومية التابعة للجيش اليمني في العاصمة المؤقتة.
المعسكر يعد أحد أهم وأقوى معسكرات القوات التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وفي وقت سابق من اليوم سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبيعلى اللواءين الثالث والرابع، حماية رئاسية التابعين للجيش اليمني في عدن.
وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم السبت، السيطرة على مقر اللواء الرابع في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال ابن بريك في تغريدة على "تويتر": "سقط اللواء الرابع، حماية إرهابية، وستسقط معسكرات الإرهاب واحدًا تلو الآخر".
وأضاف: "لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي لا تزال في ثكناتها، لسنا بحاجة لها وخوفًا على المدنيين".
وذكر أن قوات المجلس أسرت عددًا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفًا أنه "سيتم معاملتهم معاملة كريمة"، مشيرًا إلى "أن التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه".
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