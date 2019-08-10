"الإمارات" تعرب عن بالغ قلقها إزاء المواجهات المسلحة في عدن

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن "بالغ قلقها" إزاء استمرار المواجهات المسلحة في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين. التصعيد، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين. أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية، و"مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الارهابية الأخرى والقضاء عليها".

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