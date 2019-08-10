استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال على حدود غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، صباح اليوم، بعد اشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن الجيش رصد في ساعات الصباح عدداً من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تدوينة على حسابه في "فيسبوك، أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي.

وأوضح أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الفلسطينيين، بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيراً إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية. وأكد أدرعي أنه لم تقع إصابات أو أضرار في صفوف الجيش الإسرائيلي.

Advertisements

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، نقاط رصد عسكرية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

اقرأ أيضاً... استشهاد 28 فلسطينياً في غزة ومقتل 4 إسرائيليين

وجاء القصف الإسرائيلي بعد سماع تبادل لإطلاق النار شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وذكر شهود عيان أن منطقة السياج الحدود شهدت وجوداً كبيراً للآليات العسكرية الإسرائيلية.