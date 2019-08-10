كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 18 شخصا في انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن 18 شخصا لاقوا حتفهم واعتبر 14 في عداد المفقودين بشرق البلاد، اليوم السبت، نتيجة انهيار أرضي ناجم عن إعصار قوي تسبب في توقف حركة النقل على نطاق واسع وإجلاء أكثر من مليون شخص.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإعصار ليكيما اجتاح البر في الصباح الباكر، اليوم السبت، بإقليم تشجيانغ في شرق البلاد مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومترا في الساعة، رغم أن قوته تراجعت بعدما وصفته السلطات في وقت سابق بأنه إعصار هائل.

وذكرت هيئة تنظيم الملاحة الجوية أن آلاف الرحلات ألغيت في شرق الصين. وأصدر مكتب الأرصاد، اليوم السبت، تحذيرا باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى، بعدما أصدر تحذيرا أحمر أمس الجمعة عندما أجبر الإعصار تايوان على إلغاء رحلات جوية وإغلاق أسواق ومتاجر على الجزيرة.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الانهيار الأرضي وقع على بعد 130 كيلومترا تقريبا من مدينة ونتشو الساحلية إثر انهيار سد طبيعي في المنطقة بسبب الأمطار.

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وذكرت شينخوا أن العاصفة تتقدم بسرعة 15 كيلومترا في الساعة وتضعف تدريجيا. وفقا لـ "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 250 ألف شخص في شنغهاي و800 ألف شخص في إقليم تشجيانغ تم إجلاؤهم بسبب الإعصار، وانقطع التيار الكهربائي عن 2.72 مليون أسرة في تشجيانغ بعدما أسقطت الرياح والأمطار أعمدة الكهرباء.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الإعصار تسبب في انهيار نحو 200 منزل في ست مدن في تشجيانغ وتدمير أراض زراعية مساحتها 163830 فدانا.