كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يغلق "منفذ المخدرات" في وجه إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة العراقية، السبت، إغلاق منفذ مندلي الحدودي مع إيران، حسبما أكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه.

ويقول نص البيان إن "موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حصلت على غلق منفذ مندلي، وتحويل كافة الموظفين إلى منفذ المنذرية".

وكشفت مصادر سياسية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القرار الحكومي جاء بعد تقارير أمنية استخباراتية كشفت عن سيطرة ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على المنفذ، واستخدامه لتهريب المخدرات.

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وقالت المصادر إن تلك الميليشيات "تستخدم المنفذ من أجل إدخال مواد ممنوعه وغير قانونية إلى العراق، وأكدت أن الميليشيات المسيطرة على المنفذ تشرف على عمليات دخول المخدرات الإيرانية والمتاجرة بها إلى العراق، لهذا تم إغلاقه.

وفي وقت سابق، أمر عبد المهدي بإغلاق المنفذ ذاته، وتحويل موظفيه إلى منفذ سفوان، بسبب وجود خروقات أمنية.