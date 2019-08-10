كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص في انفجار أثناء اختبار لمحرك صواريخ روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة النووية الروسية مقتل خمسة من موظفيها عندما انفجر محرك صاروخ خلال تجربة في قاعدة عسكرية في أقصى الشمال.

بعد وقت قصير من انفجار الخميس، قالت وزارة الدفاع الروسية انه توفي شخصين وأصيب أربعة، من بينهم جنود ومهندسون مدنيون. ولم يتضح على الفور ما إذا كان عدد القتلى الخمسة الذين ورد ذكرهم في بيان السبت الصادر عن روساتوم جميعهم إضافة إلى الوفيات المبلغ عنها سابقًا.

وقع الانفجار في ميدان للرماية العسكرية في نيونوكسا في منطقة أرخانجيلسك الشمالية الغربية. تستضيف نيونوكسا منشأة بحرية تعمل كقاعدة لاختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المعدة للغواصات النووية.

