تقارير سعودية.. إقرار الترجي بطلا لإفريقيا يقرب الحداد من الفيصلي

أكدت تقارير إعلامية سعودية، أمس الجمعة، أن اسماعيل الحداد لاعب الوداد الرياضي، بات قريبا من الانضمام إلى نادي الفيصلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوف الأخير بدءا من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “هام” السعودية، أن إدارة الفيصلي تنتظر موافقة الحداد على العرض المقدم للاعب، التي تأخرت بسبب عدم الحسم في هوية الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والترجي التونسي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن مكتب الفريق الأحمر أخر بدوره البت في موضوع اللاعب، إلى حين الانتهاء من ملف نهائي دوري الأبطال، والذي قررت لجنة الانضباط داخل الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، الأربعاء الماضي، منحه للترجي واعتبار الفريق المغربي منسحبا من إياب المباراة النهائية.

وألمحت “هام”، أن حسم اللقب للترجي من شأنه أن يقرب صاحب 29 عاما، من الموافقة على عرض الفيصلي، الذي يرغب في انتداب اللاعب لمدة موسم واحد، وذلك بتوصية من البرازيلي شاموسكا مدرب الفريق، حيث تابع مباريات نجم الوداد، واعتبره أفضل بديل للاعبه عبدالعزيز البيشي المنتقل إلى اتحاد جدة، خاصة أن الحداد يمتاز بالسرعة ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.