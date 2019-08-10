أثمنة عشوائية واستغلال للموسم الصيفي .. “غضب” عارم من “الطاكسيات” في المضيق

استنكرت فعاليات مدنية وسياسة، بالمضيق، السلوكيات التي يقوم بها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، إذ يستغل البعض اكتظاظ المدينة بالسياح لتحديد أسعار مخالفة لما هو محدد قانونا.

وكشف بلاغ الفعاليات السياسية والمدنية، أن موسم الصيف الحالي عرف تفاقم لهذه الظاهرة، حيث تعمد سيارات الأجرة في فترات الذروة إلى التنحي في مواقف السيارات وعدم الاكتراث باكتظاظ المواطنين، إلا من خلال الدخول معهم في مساومات على أجرة النقل تُجاوز ما هو محدد بكثير.

وطالبت فعاليات المضيق الجهات المختصة بوضع لوحات ثابتة تحدد الثمن القانوني ونسبة الزيادة فترة تطبيقها، ومراقبة حركة النقل انطلاقا من مواقف سيارات الأجرة، لحث السائقين المتواجدين في الموقف على نقل المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وصيانة سمعة المدينة باعتبارها واجهة سياحية.