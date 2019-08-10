منصب المبعوث الأممي الجديد للصحراء.. خليفة كوهلر قادم

بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل أسبوعين، لائحة بالأسماء التي يقترحها لتولي منصب المبعوث الأممي الجديد للصحراء إلى ممثلي الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وذلك لتعويض الرئيس الألماني السابق، هورست كوهلر، المستقيل شهر ماي الماضي.

وقال موقع القناة الثانية «دوزيم»، نقلا عن مصادر دبلوماسية أممية، إن الدول الخمس تتداول الأسماء المقترحة دون أن تتوافق على أي منها.

وفي الوقت الذي لم تتبين بعد هوية الشخصيات المعنية بالتداول، قالت مصادر خاصة لـ«أخبار اليوم» إن الأمر لن يخرج عن أحد خيارين؛ «دبلوماسي أمريكي أو شخصية من جنسية أخرى لكنها من اختيار واشنطن».