حزب الإستقلال يحافظ على رئاسته بلدية المهدية .. عبد الرحيم بوراس يخلف زميله الراحل اليحياوين

تمكن حزب الإستقلال من المحافظة على رئاسة جماعة المهدية، (إقليم القنيطرة) بعد أسبوعين من وفاة رئيسها الإستقلالي خليل اليحياوين بقسم السمتعجلات بمستشفى الشيخ زايد بالرباط.

وتمكن الإستقلالي عبد الرحيم بوراس، خلال جلسة انتخاب الرئيس التي جرت أول أمس الخميس، من الحصول على 17 صوتا مكنته من إبقاء منصب الرئاسة في أيدي حزب الميزان، فيما لم يحصل غريمه من حزب العدالة والتنمية إلا على 6 أصوات، فيما امتنع مستشار جماعي واحد عن التصويت.

كما تم خلال الجلسة ذاتها انتخاب نواب الرئيس تواليا سعيد فنيش نائبا أولا، عبد القادر لعشير نائبا ثانيا، وبوغابة التويس نائبا ثالثا، بالإضافة إلى سمية شامي نائبة رابعة، وسعيدة موساوي نائبة خامسة، والغازي بدني نائبا سادسا للرئيس.

وكان اليحياوين الرئيس الإستقلالي السابق المنتمي لحزب “الاستقلال”، قد تعرض ليلة الخميس 18 يوليوز لحادثة سير، إذ اصطدمت سيارته بشاحنة تابعة للقوات المسلحة، ما سبب له جروح خطيرة على مستوى الرأس، اقتضت تدخلا جراحيا مستعجلا لإصلاح كسور جمجمته التي تسببت له بارتجاج في المخ وأدخلته في غيبوبة لمدة خمسة أيام، قبل أن يفارق الحياة في 23 يوليوز بمستشفى الشيخ زايد.