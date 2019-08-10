غياب مؤثر لليفربول أمام تشلسي في نهائي السوبر الأوروبي

يفتقد فريق ليفربول الإنجليزي خدمات حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، خلال المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي، والتي ستجمعه بمواطنه تشلسي، على أرضية ملعب فودافون آرينا باسطنبول في تركيا.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول، أن الحارس البرازيلي سيغيب عن كأس السوبر الأربعاء القادم، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس الجمعة، في مستهل مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يقو بيكر على إكمال المباراة التي جمعت “الريدز” بنوريتش سيتي، المنتهية بفوز ليفربول (4_1)، إذ تم تغييره في حدود الدقيقة 38، حيث ألمت به الإصابة أثناء تنفيذه ركلة مرمى، ليغادر ملعب “أنفيلد” تاركا مكانه للوافد الجديد أدريان.

يشار أن ليفربول يلعب السوبر الأوروبي بعدما توج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بينما يخوض تشلسي النهائي إثر فوزه بالدوري الأوروبي “يوروباليغ”.