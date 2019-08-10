فاجعة..مصرع طفل بصعقة كهربائية.. وسخط شعبي ببني ملال

لقي طفل مصرعه، مساء أمس الجمعة، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، فيما أصيب آخر وسط ساحة المسيرة الخضراء ببني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالطفل الهالك كان يلعب رفقة طفل آخر بساحة المسيرة وسط المدينة، قبل أن يتعرض لصعقة عمود للإنارة الارضيّة أنهت حياته على الفور بمكان الحادث.

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المصدر ذاته، أشار إلى أن الطفل الثاني نقل على وجه السرعة لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بعد تعرضه هو الآخر لصعقة كهربائية، فيما نقل الهالك لمستودع الأموات.

هذا وقد عرف مكان الحادث حالة استنفار لمختلف المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، فيما عرف مكان الحادث احتجاجات لعدد من المواطنين الذين حملوا الدولة المسؤلية في وفاة الطفل.