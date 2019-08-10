غالواي: رئيس فيس بوك أخطر شخص في العالم

وقال غالواي لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، إن "فيس بوك" تتحرك لدمج خدمات المراسلة في مختلف المنصات (التطبيقات) التي تملكها، "فيسبوك"، و"إنستغرام" و"واتساب" و"ماسنجر"، حيث ستعمل جميعها بـ"البنية التحتية التقنية" نفسها، في حين سيظل العملاء قادرين على استخدام كل تطبيق للمراسلة بشكل فردي، وهي خطة زوكربيرغ التي سيتم تطبيقها نهاية هذا العام أو أوائل 2020.واعتبر غالواي أن "خطر" زوكربيرغ نابع من "سيطرته بهذا الدمج على شبكة اتصالات واحدة تضم 2.7 مليار شخص حول العالم".

وبين غالواي فكرته لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية قائلاً: "فكرة أن لدينا فرداً واحداً يقرر خوارزميات شبكة يبلغ عدد أعضائها 2.7 مليار شخص هو أمر مخيف، بغض النظر عن نوايا هذا الشخص... لأن مجموعة متنوعة من الأصوات ووجهات النظر هي التي تساعد في الحفاظ على صحة العملية الديمقراطية".