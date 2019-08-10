فاينانشال تايمز: تهديد داعش ما زال قائما بسوريا والعراق وهناك 18 الف مقاتل

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا لكلويه كورنيش، من بلدة مخمور في كردستان، وآسر خطاب من بيروت، بعنوان "تهديد مسلحي تنظيم داعش ما زال قائما في سوريا والعراق".

ويقول التقرير إن "تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق منذ عام 2015، فقد جل سطوته السابقة ومقدرته على إثارة الرعب".

ولكن الجيش الأمريكي حذر في تقرير نشر الأسبوع المنصرم من أن تنظيم "داعش" ما زال يمثل تهديدا قويا.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الأمريكي قوله إن "تنظيم داعش يستجمع قدراته المسلحة في العراق ويعود للظهور في سوريا"، في الوقت الذي تجد قوات الأمن المحلية صعوبة في الاحتفاظ بمكاسبها بعد الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنه في الفترة من نيسان إلى حزيران نفذ تنظيم داعش "عمليات اغتيال وتفجيرات انتحارية وعمليات متعمدة لحرق محاصيل زراعية".

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وفي نيسان الماضي أصدر زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، أول فيديو له منذ خمسة أعوام، يدعو فيه أتباعة لمواصلة القتال.

ويضيف التقرير أن "ما بين 14 و18 ألفا من مقاتلي التنظيم ما زالوا في سوريا والعراق".

وتقول الصحيفة إن "التقرير الذي أعتده البنتاغون يأتي وسط قلق من أن تتسبب تحولات جيوسياسية في الشرق الأوسط في تقويض الانتصارات التي تحققت حتى الآن ضد التنظيم".

وتضيف أنه منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة تنظيم داعش في كانون الأول الماضي، خفضت الولايات المتحدة وجودها العسكري شمالي سوريا، معتبرة أن الحاجة إلى وجود قواتها انخفضت بصورة كبيرة.

وتقول الصحيفة إن "تقرير البنتاغون يرى رأيا مغايرا، حيث خلص إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في حد من قدرة التحالف ضد تنظم الدولة على استعادة مخيم الهول الضخم للاجئين، مما سمح للتنظيم بنشر أيديولوجيته وسط 70 ألف لاجئ، هم عدد المقيمين في المخيم".