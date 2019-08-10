إذا كنت ممن ولدوا قبل موعدهم فأنت سيء الحظ في الحب!

إذا كنت ممن ولدوا قبل موعدهم، فإن هناك احتمالات كبيرة بأن الحظ السيء سيكون حليفك في الحب والارتباط.

كشف بحث علمي جديد، عن أن البالغين الذين كانوا أطفالا يعانون من نقص في أوزانهم، أو قدموا إلى الحياة بصورة مبكرة (المبتسرين)، يمتلكون حظا سيئا في الحب، وفقا لوكالة رويترز. وذكرت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص تحديدا، قد يكونوا أقل عرضة للخوض في العلاقات الرومانسية، أو حتى أن يصبحوا آباء وأمهات، بالمقارنة مع البالغين الآخرين، الذين حظوا بولادة مثالية وولدوا في موعدهم.



وأشارت إلى أن الذين ولدوا بوزن ضئيل، لن يقيموا علاقات جنسية بنسبة 57%، فيما لن يحظوا بعلاقات رومانسية بنسبة 28%، بينما هناك احتمالية في أنهم لن يصبحوا آباء بنسبة 23%. وأشارت إلى أن الذين ولدوا بوزن ضئيل، لن يقيموا علاقات جنسية بنسبة 57%، فيما لن يحظوا بعلاقات رومانسية بنسبة 28%، بينما هناك احتمالية في أنهم لن يصبحوا آباء بنسبة 23%.





"ما تعلمناه من الدراسات السابقة هو أن الأطفال المولودين قبل الأوان عادة ما يكونون خجولين وانطوائيين، ومنخفضون في مجازفاتهم والبحث عن المتعة والتسلية". وتقول مارينا ميندونك، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والباحثة في جامعة وارويك بالمملكة المتحدة:"ما تعلمناه من الدراسات السابقة هو أن الأطفال المولودين قبل الأوان عادة ما يكونون خجولين وانطوائيين، ومنخفضون في مجازفاتهم والبحث عن المتعة والتسلية". وتابعت: "قد تجعل هذه الخصائص من الصعب على الأفراد الذين يولدون قبل الأوان، أن يقيموا علاقات اجتماعية في مرحلة البلوغ، مثل العثور على شريك، ولكن عندما يكون لدى هؤلاء أصدقاء أو شريك، فإن علاقاتهم تنمو وتتطور وتصبح بجودة عالية لا تقل عن تلك التي يحظى بها بالغين ولدوا في موعدهم". وتستمر فترة الحمل الطبيعية عادة ما يقرب 40 أسبوعا، ولكن بالنسبة لمن يولدون قبل هذه الفترة (المبتسرين)، فهم يعانون من صعوبات في التنفس وكذلك في هضم الطعام، فضلا عن ضعف في البصر والسمع والمهارات المعرفية، ومشكلات اجتماعية وسلوكية. Advertisements وفحص معدو الدراسة، بيانات من 21 دراسة منشورة سابقا، أجرت مقارنة للنتائج الاجتماعية للبالغين بالنسبة لهؤلاء الرضع المولودين قبل موعدهم مع نظرائهم الذين حظوا بولادة مثالية.