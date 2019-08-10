وفد كردي رفيع المستوى يزور بغداد بعد العيد لحل ابرز خمسة ملفات خلافية

كشف مصدر سياسي، السبت، ان وفدا كرديا رفيع المستوى سيزور بغداد بعد عيد الاضحى، مبينا ان الوفد سيقدم حلولا لابرز خمسة ملفات خلافية.

وقال المصدر انه "من المقرّر أن يزور وفد كردي رفيع المستوى العاصمة بغداد بعد عطلة عيد الأضحى، للبحث عن حلول للمسائل الخلافية بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان"، مبينا ان "الوفد سيحمل بعض المقترحات لحسم تلك الخلافات".

واضاف ان "الوفد سيبحث مع بغداد خمس نقاط خلافية، تأتي في مقدمتها مرتبات موظفي الإقليم، بالإضافة إلى حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وأموال النفط المصدر من كردستان، فضلاً عن انتشار قوات البيشمركة في مناطق متنازع عليها، ومستقبل محافظة كركوك"، مشيرا إلى "وجود رغبة لدى أربيل في حلّ كلّ هذه الخلافات ودياً".

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واكد المصدر ان "سلطات كردستان متمسكة بجميع الحقوق التي منحت للإقليم في الدستور، بالإضافة إلى بنود الاتفاقات المبرمة مع القوى السياسية في بغداد".

وزار وفد من الحكومة المركزية في بغداد، محافظة اربيل يوم الـ24 من تموز الحالي، وبحث القضايا الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد وملف النفط على وجه الخصوص.