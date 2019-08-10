صور تشهد على مأساة ترحيل تركيا لسوريين

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بلا حول لهم ولا قوة، يرغم السوريون على العودة إلى الموت في سوريا، بعد أن تنكرت لهم تركيا.
فيما طلبت ولاية إسطنبول من الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول أن يحملوا "وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أية أضرار"، بحسب تعبيرها.
كما دشن سوريون حملة على الإنترنت بعنوان "أوقفوا ترحيل اللاجئين من تركيا"، في مسعى منهم لجمع تواقيع تثني الحكومة التركية عن حملات الترحيل.
يشار إلى أن الخطورة تكمن في أن بعض عمليات الترحيل تتم إلى إدلب قرب الحدود التركية، وهي المحافظة التي تشهد حاليا قصفا جويا أودى بحياة الكثيرين.
بشكل هيستيري
ومن المشاهد التي تروي مأساة السوريين ما ذكره نشطاء على مواقع التواصل لما حدث في مركز طبي للسوريين بالطابق الأول من جامع سيدنا بلال الحبشي في منطقة اسنيورت باسطنبول يعرفه جميع السوريين في المنطقة، وبالأمس في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر كانت هناك امرأة تجاوزت الأربعين من العمر تبكي ومعها طفلتان تبكيان لم تتجاوزا العاشرة من العمر، وإلى جانب الأم طفل عمره بين سن الثالثة عشرة والخامسة عشرة. كان الطفل يبكي بشدة ويقول: "مشان الله يا عمو لا تتصل بالشرطة.. ببوس إيدك يا عمو لا تتصل".
قصة الأم المكلومة أنها جاءت إلى المستشفى بسبب المرض الذي هد قواها، لكن الطبيب أمرها بالمغادرة وإلا سيتصل بالشرطة لأنها لا تملك "الكيملك".
وتشن السلطات التركية منذ أكثر من شهر حملات ترحيل للاجئين السوريين، سواء إلى الولايات التي تقدموا فيها بطلبات اللجوء أو حتى إلى الأراضي السورية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.