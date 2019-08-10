ملكة جمال العراق السابقة تهاجم عضو بالكونغرس الامريكي

هاجمت سارة عيدان وهي ملكة جمال عراقية سابقة، مثّلت العراق في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2017، عضوة الكونغرس الأميركي إلهان عمر، معتبرة أنها "لا تمثلني كمسلمة ولا تمثّل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط".

كلام عيدان جاء أثناء مقابلة معها ضمن برنامج "سارة كيتر شو" الذي تقدمه الصحافية المتعاونة مع "فوكس نيوز" سارة كيتر.

وسرعان ما ردت عليها عمر على "تويتر"، مذكرة إياها بأنها تمثل الناخبين في دائرتها الانتخابية، وبما أن عيدان خارج دائرتها فهي إذاً لا تمثلها.

هنا عادت عيدان للهجوم على النائب عمر على "تويتر"، قائلة لها إنها لا تمثلها كمسلمة بالمطلق، "أنا لا أؤيد أجندتك المتسقة مع سياسات الإخوان المسلمين المعادية للولايات المتحدة والمعادية للسامية. أنتم تستخدمون الديمقراطية الأميركية لتقسيم بلادنا وإضعافها"، علماً أن عيدان تملك الجنسية الأميركية وتعيش في الولايات المتحدة، وقد نشرت مع تغريدتها الأخيرة صورة لعمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وكانت عيدان قد سبق أن أثارت الجدل العام الماضي بسبب تطبيعها مع اسرائيل، إذ أجرت زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة ونشرت صورة تجمعها بملكة جمال إسرائيل، كما اشتهرت عيدان بدعواتها للسلام مع اسرائيل.

وتواجه عيدان هجوماً كبيراً من قبل العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياها باختيار الوقوف ضد العرب وقضاياهم للوصول إلى الشهرة في الغرب.

يذكر أنه لا مسابقة رسمية لملكة الجمال تقام في العراق، بل تنظم مؤسسات خاصة مسابقات جمالية، لا تلقى رعاية الحكومة.