الإمارات تتعهد ببذل الجهود كافة للتهدئة في عدن

أعربت الإمارات عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري فى عدن، متعهدة ببذل الجهود كافة للتهدئة وعدم التصعيد في عدن.

كما دعت الإمارات إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها.

ودعا إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي الذي تقوده السعودية تقوم ببذل كل الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن والحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته.

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وأشار إلى أنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي مارتن جريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن، لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية التي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات.

ولليوم للثالث على التوالي تشهد مدينة عدن اشتباكات مسلحة بين قوات الحزام الأمني وعناصر إخوانية مخترقة للحماية الرئاسية في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة.

والأربعاء الماضي، لقي شخص مصرعه، وأصيب أكثر من 10 آخرين في اشتباكات مسلحة أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن "الاشتباكات اندلعت أمام بوابة القصر الرئاسي، بعد تشييع القائد منير اليافعي وعدد من رفاقه إلى مقبرة القطيع في كريتر".

وأشارت المصادر إلى أن الحرس الرئاسي فتح النار على بعض المشاركين في الجنازة أمام بوابة معاشيق، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 10 على الأقل.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي عناصر إخوانية في الحرس الرئاسي بإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في جنازة شهداء مجزرة معسكر الجلاء.