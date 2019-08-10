قائد الشرطة العسكرية بلحج اليمنية ينضم إلى القوات المسلحة الجنوبية

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مع عدد من القيادات الميدانية

في خطوة من شأنها الإسراع في حسم المعركة ضد حزب الإصلاح الإرهابي في اليمن، انضم العميد صبري طاهر قائد الشرطة العسكرية بلحج اليمنية، السبت، إلى القوات المسلحة الجنوبية بقيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

وجاء انضمام قائد الشرطة العسكرية بلحج لقيادة المجلس الجنوبي في وقت سيطرت فيه قوات الحزام الأمني على اللواء الرابع حماية رئاسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

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وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، السيطرة على اللواء الرابع حماية، في مديرية دار سعد، مبشرا في تغريدة له على تويتر بقرب سقوط معسكرات الإرهاب "واحدا تلو الآخر".

وأوضح أن القوات لم تستخدم أي سلاح ثقيل للسيطرة على اللواء الرابع حرصا على سلامة المدنيين وعدم حاجة القوات لها.

وأشار بن بريك، إلى احتجاز عدد من أفراد اللواء الرابع، مشددا على معاملتهم معاملة كريمة، لافتا إلى أن التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه.

وفي مديرية خور مكسر، قالت مصادر "العين الإخبارية": إن معارك عنيفة تدور في محيط معسكر بدر الخاضع لسيطرة عناصر إخوانية، وسط تقدم كبير للحزام الأمني.