هونج كونج تستعد لاحتجاجات جديدة يوم السبت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - محتجون معتصمون بصالة الوصول بمطار هونج كونج الدولي يوم الخميس

تستعد هونج كونج لاحتجاجات جديدة مناهضة للحكومة يوم السبت، بينها احتجاج بالمطار الدولي لليوم الثاني على التوالي.

ودفعت احتجاجات تزداد عنفا هونج كونج إلى أسوأ أزمة سياسية تمر بها منذ عقود وتمثل تحديا كبيرا للحكومة المركزية في بكين.

ويتوقع مطار هونج كونج احتجاجا من المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد. واحتلت مجموعة من ألف ناشط صالة الوصول بالمطار يوم الجمعة دون تعطيل الرحلات.

وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج يوم الجمعة إن الاحتجاجات التي بدأت في يونيو حزيران تضر بالاقتصاد.

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وبدأت الاحتجاجات بعد محاولة الحكومة تقديم مشروع قانون يسمح بإرسال متهمين إلى الصين لمحاكمتهم. وعلقت الحكومة مشروع القانون لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة المحتجين الذين باتوا يطالبون الآن بمزيد من الديمقراطية واستقالة لام.

وأدانت حكومة بكين المركزية الاحتجاجات. وتتهم الصين أيضا قوى أجنبية بتأجيج الاضطرابات.