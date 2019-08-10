انت الان تتابع أحزاب ألمانية تتفهم تهديد أمريكا بسحب قواتها وأخرى تنتقده بشدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السفير الأمريكي في برلين غرينل

تهديد السفير الأمريكي في برلين غرينل بسحب قوات بلاده من ألمانيا أثار امتعاض بعض الأحزاب الكبيرة، فيما قابل المحافظون من معسكر المستشارة ميركل المقترح بتفهم، رحب حزب اليسار بالمقترح.

أبدى التحالف المسيحي المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تفهما لتهديد السفير الأمريكي ريتشارد غرينل بسحب القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا، بينما قوبل هذا التهديد باستياء من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزب الخضر. في حين رحب حزب اليسار بالمقترح.

وقال خبير الشؤون الخارجية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يورغن هارت، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية إن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من نفقات الدفاع التي لن ترتفع على المدى المتوسط في ألمانيا. وذكر هارت أن ألمانيا تخفق بوضوح في تحقيق الهدف المتفق عليه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة نفقات الدفاع لتشكل نسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، مضيفا أنه إذا كانت ألمانيا لا تعتزم المشاركة في المهمة العسكرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية التجارية في الخليج، فمن الضروري، على الأقل، تخفيف الأعباء عن الشريك في موقع آخر. وأشار هارت إلى أن الأمريكان ضخوا استثمارات كبيرة في بنيتهم التحتية في ألمانيا، والتي ستصبح عديمة النفع حال سحبوا قواتهم من هناك.

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من جانبه، وصف الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، تصريحات غرينل بالغريبة، وقال في مقابلة مع صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت(10 آب/أغسطس 2019): "لن نخضع لابتزاز الأمريكان". كما اعتبر خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية للحزب، توماس هيتشلر، تهديد غرينل بعيدا عن الواقعية، موضحا أنه خلال زيارة قام بها مؤخرا للولايات المتحدة أشاد جميع شركاء الحوار في مجلسي الشيوخ والنواب ووزارة الدفاع (البنتاغون) باهتمام ألمانيا بالسياسة العسكرية.

وفي سياق متصل، وجه حزب الخضر انتقادات حادة على خلفية تصريحات السفير الأمريكي، حيث قالت خبيرة شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية للحزب، أغنيستسكا بروغر، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لا يجوز التعامل بين الأصدقاء والشركاء على هذا النحو". وقال زميلها الحزبي، توبايس ليندنر، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم: "الإنفاق بغرض الإنفاق البحت ليس سياسة دفاعية وتحالفية ذكية".

وكان حزب اليسار الألماني المعارض قد رحب بتهديد السفير الأمريكي، ريتشارد غرينل، بسحب جزئي لقوات بلاده من ألمانيا. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ديتمار بارتش، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية اليوم السبت: "على الحكومة الألمانية أن تقبل حتما هذا العرض، وتناقش مع الولايات المتحدة خطة لسحب القوات... السفير الأمريكي محق: دافعو الضرائب في الولايات المتحدة لا يتعين عليهم تسديد نفقات قوات أمريكية في ألمانيا". وطالب بارتش الولايات المتحدة بسحب أسلحتها النووية أيضا من ألمانيا، وقال: "عندما يسحب الأمريكان جنودهم، يتعين عليهم أيضا أخذ أسلحتهم النووية معهم. وبالطبع إلى موطنهم وليس إلى بولندا، لأن هذا سيكون تصعيدا جديدا بالغا في العلاقات مع روسيا، لا يصب في الصالح الأوروبي والألماني".