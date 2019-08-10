شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 122 شخصاً بانفجار شاحنة وقود في تنزانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دار السلام)

ذكرت إذاعة (تي.بي.سي. تايفا) التنزانية التابعة للدولة أن شاحنة وقود تعرضت لحادث اليوم (السبت) ما أدى إلى انفجارها ومقتل 57 شخصا وإصابة 65 آخرين. وأوضحت الإذاعة أن كثيرين من الضحايا كانوا يسرقون الوقود من الشاحنة عندما وقوع الانفجار.

أفادت الأنباء بأن الانفجار وقع على بعد 200 كيلومتر تقريبا غربي العاصمة دار السلام.

وكتب حسن عباسي المتحدث باسم الحكومة على «تويتر»: «شعرنا بالحزن لتقارير عن حادث يتعلق بشاحنة وقود في موروجورو اشتعلت بها النيران وأحرقت عددا من الأشخاص».