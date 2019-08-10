بطيش: سعر النقد في لبنان ثابت ولا خوف على الليرة

أعلن وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ أن "سعر النقد في ​لبنان​ ثابت ولا خوف على ​الليرة اللبنانية​ ولا أحد يفكر باللعب بسعر العملة، إنما نحن بنظام إقتصادي حر، أي تغيير صعودا أو إنخفاضا بسيطا بالعملة مثل كل العملات يعود إلى العرض والطلب، ونتمنى أن تعود الأمور إلى افضل ما كان"، مشيرا الى أن "الكلام عن إنهيار إقتصادي وإفلاس مالي غير مرتبط بأرقام والذي تكلم عن الإفلاس المالي والانهيار لم يعطي ولا مرة أي أرقام هذا نوع من التهويل".

وشدد بطيش في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية على أن "المرحلة دقيقة إنما كل الأفرقاء السياسيين يتحملون مسؤولياتهم واجتماع ​قصر بعبدا​، أمس يؤكد أننا ذاهبون إلى مرحلة جديدة، مرحلة إعادة تطوير ضبط ​المالية العامة​ أكثر وأكثر"، لافتا الى أن "موازنة 2019 تؤشر إلى إصلاحات كبيرة في ​المستقبل​، ونحن ذاهبون في الإصلاحات وضبط المالية العامة والذهاب إلى الإنفاق الإستثماري مثلما ذكر بيان رئيس ​الحكومة​ سعد الدين ​الحريري​ وصلنا إلى ترتيبات سياسية ظهرت أمس، وترافقها بنفس الوقت مشاريع لمصلحة لبنان"، معتبرا أن "البلاد بحاجة لمشاريع استثمارية ومردود مشاريع مؤتمر "سيدر" ستكون إيجابية، لأنها تحفز ​البنى التحتية​ وتؤمن زيادة للنمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام".