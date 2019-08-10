الاب خضرا: المطلوب تطبيق اتفاق الطائف للحفاظ على التوازن

أكد رئيس جمعية لابورا الاب ​طوني خضرا​ أنه "لا يوجد مناصفة بين المسيحيين والمسلمين والمطلوب تطبيق اتفاق الطائف للحفاظ على التوازن"، مشيرا الى اننا "نعمل ليس لرد الدولة للمسيحيين بل لرد المسيحيين الى الدولة".

وفي حديث اذاعي رأى خضرا أن "موضوع الوظائف يستخدم في البزار السياسي واحضر للقاء غير معلن في هذا الاطار لتوحيد الجهود"، مشيرا الى ان "شعار ​لبنان​ اولا يعني ان اللبناني يجب ان يكون الهدف الاول في الوظيفة والعمل".

وحول رسالة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى ​مجلس النواب​ لتفسير المادة 95 ، كشف خضرا أنه "في 13 تموز 2014 طلبت من البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ واللجنة النيابية التي حضرت الى ​الديمان​ تقديم دراسة عملية وتفسير للمادة 95"، متسائلا:"هل هناك نية حقيقة للتنوع في لبنان؟ اذا كان الجواب نعم عندها يمكن تفسير هذه المادة".