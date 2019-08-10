بوصعب بعد جلسة الحكومة: لم نتطرق للسياسة خلال الجلسة باستثناء الرئيس

اكد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ "أننا لم نتطرق لل​سياسة​ خلال الجلسة باستثناء الرئيس وكانت الاجواء هادئة والنقاشات تقنية".

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