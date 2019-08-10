ماريو عون: لا يوجد غالب ومغلوب سياسيا ولكن المحكمة اخذت مسارها بحادثة قبرشمون

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ماريو عون​ الى ان رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ يزور كل مناطق انتشار التيار، وبالنسبة للشوف وعاليه لم نكن ننتظر ان نشهد هذه التشنجات لانها امتداد للزيارات التي كانت تحصل، ونحن رأينا اننا في اشكال درزي – درزي لسنا معنيين به وهناك من عمل على نقله الى اشكال درزي – مسيحي، وبالنسبة الى حادثة ​قبرشمون​ هناك محكمة عسكرية تتابع التحقيقات، ونحن اصبح لدينا قضاء نزيه بعيدا عن المداخلات السياسية.واعتبر انه لا يوجد غالب ومغلوب سياسيا ولكن المحكمة اخذت مسارها في حادثة قبرشمون.

واوضح عون في حديث تلفزيوني، انه لا يوجد توافق لبنان على حل ازمة ​النازحين​ الا انه يجب ان نتحمل مسؤوليتنا في هذا الموضوع، ونحن بدأنا نخطو في الاتجاه الصحيح لا سيما في موضوع العمالة الاجنبية، ونحن لا يمكن ان نحمل ملف النازحين اكثر. ولفت الى ان "سيدر" على الابواب ومشكلة اذا لم يضخ الاموال الى البلد.

واكد ان الوضع السياحي افضل بكثير من الماضي، ولبنان من افضل البلدان السياحية في المنطقة، وعليه يجب العمل على ​مطار بيروت الدولي​ وعدد من الامور الاخرى. كما انه لدينا في لبنان طاقات من نفط وغاز وهناك ملفات كبيرة يجب ان تواجهها ​الحكومة​، والاهم هو عدم حصول مناكفات سياسية تعرقل عمل ​مجلس الوزراء​.