عماد واكيم: البلد لا يقدر أن يقوم إلا بكافة الأفرقاء

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، خلال مشاركته في دورات للدفاع المدني نظمها جهاز تفعيل دور ​المرأة​ في حزب "القوات"، "أهمية دور المرأة داخل الحزب وداخل العمل السياسي"، مشددا على أن "الرفيقات كان لهن دوراً أساسياً في الحزب. ودائماً انطبع دور المرأة في العمل الاجتماعي والإنساني”.

وطالب بأن "تنخرط المرأة أكثر في العمل السياسي فهذا حقها الرئيسي، فهي نصف المجتمع وتكمّل الرجل بكل شيء"، معتبرا أن "الوطن موجوع، نحن بوضع اقتصادي سيء جيداً، هناك تدابير طلبتها ​القوات اللبنانية​ في ​الموازنة​ لو تأمنت كنا قادرين أن نحسّن قليلاً من وضع البلد الاقتصادي، وبموضوع الاتصالات طالبنا لمدة سنتين بخصخصة ​قطاع الاتصالات​، وبدل ان ننكب لنرى كيف يمكن ان نحسّن قطاعنا الاقتصادي قمنا بتعطيل العمل الحكومي وأخذنا البلد إلى غير منحى لنحاول أن نعمل مكسب سياسي كما حدث في حادثة الجبل الأليمة والمستنكرة".

ولفت الى أن "البعض حاول أن يأخذها لمنحى آخر انتقامي. من خلال تجربتنا السابقة وتجربة الحرب نؤكد إن البلد لا يقدر أن يقوم إلا بكافة الأفرقاء. ولا يؤخذ الحق بالمكابرة والاستعلاء. نأمل أن تكون الحلحلة قريبة مع رئيس ​الحكومة​ و​رئيس الجمهورية​ ونأمل خيرا".