بزي: لبري الدور الكبير في توحيد الصف ولم شمل الجميع في قصر بعبدا

اشاد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ خلال حفل عشاء لمغتربي مدينة ​بنت جبيل​ القادمين من اميركا وكندا وأفريقيا واوستراليا وبعض الدول الأوروبية والعربية، بـ"مساهمات مغتربي المدينة في بناء جسور التواصل مع وطنهم الأم والذين كانوا دائما في المواقع المتقدمة أصالة في الهوية والانتماء والالتزام".

واعتبر بزي "ان هذا التكريم تزامن مع تحقيق إنجاز المصارحة والمصالحة بين القيادات اللبنانية التي كان لدولة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الدور الكبير في توحيد الصف الداخلي ولم شمل الجميع في ​قصر بعبدا​ من اجل إقفال باب الهلع والقلق وفتح صفحة جديدة من العمل الحكومي لما فيه مصلحة البلاد والعباد".

ثم القى رئيس ​بلدية بنت جبيل​ المهندس عفيف بزي كلمة نوه فيها ب "جهود المغتربين في تحسين مدينتهم وتطويرها والاهتمام بمستقبلها".

كما ألقى الدكتور عدنان مكي كلمة بإسم المغتربين، مثنيا على المشاريع والبرامج الموجودة، وشكر راعي الاحتفال وحفاوة التكريم.