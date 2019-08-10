جبق: بالحوار نصل الى النتيجة المرجوة لحفظ لبنان

اشار وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ في كلمة له خلال افتتاح معرض المونة ​البلدية​ السنوي الذي نظمته بلدية زوطر الشرقية في دار البلدية أنه "مرت علينا ازمات كبرى وحلت، وليس لدينا حلا الا بالتوافق ونعود ونجلس مع بعضنا البعض، بالحوار و​النقاش​ الهادىء نصل الى النتيجة المرجوة لحفظ ​لبنان​ و​الشعب اللبناني​".

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