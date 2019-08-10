الطبش عايدت اللبنانيين بالأضحى ونوهت بلقاء المصالحة والمصارحة

توجهت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​رولا الطبش جارودي​ بأطيب التمنيات لمناسبة ​عيد الأضحى​ الى ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا، متمنية أن "يحل العيد بدوام ​الأمن​ والاستقرار في لبنان".

ونوهت بلقاء المصارحة والمصالحة الذي عقد أمس في ​بعبدا​، مشيدة بـ"حكمة الرؤساء الثلاثة وصبرها للخروج من فتنة كانت تتربص بالبلاد"، متمنية في هذا العيد أن ت"هدأ النفوس ويعود انتظام عمل المؤسسات للإفادة من الفرصة الذهبية (سيدر) لانطلاق قطار الإستثمار".

كما عايدت ​المرأة اللبنانية​، وأكدت "انها مستمرة في مسيرتها لرفع الظلم عنها ومساواتها بالرجل".