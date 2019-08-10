أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، في مرتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أن "الحكومة أقرت جدول الأعمال كاملا ولا جلسة الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن "التحقيقات مستمرة في حادث قبرشمون وبحسب النتائج سنعود الى الحكومة لإتخاذ القرار المناسب بما ضيمن الحقوق القانونية للجميع".
ولفت الى أن "الخطط الأمنية وضعت، جزء منها نفذ والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الإستقرار والأمن"، مشيرا الى أن "رئيس الجمهورية تمنى خلال الجلسة على الوزير صالح الغريب أن لا يتكلم من منطق أبوته لمجلس الوزراء ورعايته للأمن والاستقرار، والغريب تجاوب تجاوبا تاما مع رغبة الرئيس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح: مجلس الوزراء أقر جدول الأعمال كاملا ولا جلسة الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.