الجراح: مجلس الوزراء أقر جدول الأعمال كاملا ولا جلسة الأسبوع المقبل

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​، في مرتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​قصر بعبدا​ أن "​الحكومة​ أقرت جدول الأعمال كاملا ولا جلسة الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن "التحقيقات مستمرة في حادث ​قبرشمون​ وبحسب النتائج سنعود الى الحكومة لإتخاذ القرار المناسب بما ضيمن الحقوق القانونية للجميع".

ولفت الى أن "الخطط ​الأمن​ية وضعت، جزء منها نفذ والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الإستقرار والأمن"، مشيرا الى أن "​رئيس الجمهورية​ تمنى خلال الجلسة على الوزير ​صالح الغريب​ أن لا يتكلم من منطق أبوته لمجلس الوزراء ورعايته للأمن والاستقرار، والغريب تجاوب تجاوبا تاما مع رغبة الرئيس".