العثور على جثة مواطن داخل سيارة في فنيدق عكار بعد تعرضه لحادث سير

عثر عناصر من ​الدفاع المدني​ مركز الصدقة على جثة المواطن (ع.ز ) من بلدة القرنة داخل سيارته جراء تعرضه ل​حادث سير​ وقع ليلا في ​فنيدق​ - عكار. واضطر عناصر الدفاع المدني الى استعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية نظرا لتضرر هيكل السيارة بشدة، فيما تولى مسعفو ​الصليب الاحمر​ نقل الجثة إلى ​مستشفى​ الحبتور في حرار، بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.

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