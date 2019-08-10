روكز من وادي الحجير: سيبقى وادي المقاومين في وجه كل مغتصب لأرض لبنان

لفت النائب شامل روكز، خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون، في "مهرجان وادي الحجير" الرابع على التوالي، الى أنه "لا عجب أن يتميز أبناء هذه الأرض المقدسة بالشجاعة والاندفاع، ليرووا من دمائهم هذه الأرض التي روتهم من جوفها، فلم تبخل طبيعة وادي الحجير يوما على أبنائها من هواء نظيف، ومياه نبع عذبة، وظلال أشجار تمجد الخالق، فكيف لأبنائها الأوفياء أن يبخلوا بدمائهم عليها".
وأشار الى أن "هذا الوادي كما وصفه السيد حسن نصر الله، هو وادي السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد موسى الصدر وكل هؤلاء الرجال الكبار والقادة العظام، وسيبقى وادي المقاومين والأبطال في وجه كل مغتصب لأرض لبنان المقدسة، وأرض جنوب المقاومة"، معتبرا "أننا اليوم أمام نوع مختلف من المقاومة، فنحن في حضرة المقاومة الفنية والثقافية التي تغني العقل والروح، وتمثل خير تمثيل غنى لبنان، وحضارة جنوبه، وعراقة أبنائه".
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