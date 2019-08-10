57 قتيلًا على الاقل في انفجار شاحنة صهريج في تنزانيا

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نيروبي: لقى 57 شخصًا على الأقل مصرعهم صباح السبت في انفجار شاحنة صهريج بالقرب من مدينة موروغورو التي تبعد حوالى 200 كلم غرب دار السلام عاصمة تنزانيا، كما قال قائد الشرطة المحلية.

أضاف القائد الاقليمي للشرطة ويلبرود متافونغوا "وقع انفجار قوي أدى الى مقتل 57 شخصا على الأقل حتى الآن، ومعظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالإجرة هرعوا مع أشخاص آخرين لجمع الوقود الذي كان يسيل من الصهريج بعد تعطله نتيجة حادث مرور".

وقد حصلت هذه الوقائع في حوالى الساعة الثامنة والنصف (05:30 ت غ) في بلدة سامسارا، في ضواحي موروغورو.

بعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسببب بالانفجار. وقال القائد الاقليمي للشرطة "نقلت الجثث الى المستشفى".

