انفجار في مركز شرطة وسط العاصمة الدنماركية

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AFP الشرطة الدنماركية تفحص موقع الانفجار الذي استهدف مركزا متنقلا للشرطة.

وقع انفجار في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في وقت مبكر السبت، أسفر عن إلحاق أضرار بمركز للشرطة دون وقوع إصابات.

وقالت الشرطة عبر موقع تويتر إن الانفجار وقع خارج محطة في منطقة نوريبرو، التي تقع بالقرب من وسط المدينة.

وهذا الانفجار هو الثاني خلال أربعة أيام. وكان شخص قد أصيب بجروح طفيفة، في انفجار وقع الثلاثاء الماضي، خارج مكتب وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاغن. واعتبرت الشرطة ماحدث هجوما متعمدا.

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ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة قولها إنه لم يعرف سبب الانفجار الذي وقع السبت، وإنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان الانفجاران

مرتبطين.

وأظهرت صور تحطم أبواب المدخل الزجاجي لمركز الشرطة، وتناثر الحطام على الأرض.

ونقلت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية عن الشرطة قولها إنها تبحث عن رجل ركض من مكان الحادث، كان يرتدي زيا أسود اللون، وإنها طلبت الحديث مع أي شهود ربما رأوا الحادث.

وتعد الهجمات الخطيرة أو العنف أمرا نادرا، في هذه الدولة الإسكندنافية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة وتتمتع بسمعة طيبة كبلد آمن يتميز بالتسامح الاجتماعي.