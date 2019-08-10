تداول 46 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع البحرى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى اليوم السبت، تداول 40 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 16 شاحنة و90 سيارة.
وأشار إلى أن ميناء نويبع استقبل أمس ثلاث سفن وهم آيلة، سينا، بريدج" وعلى متنهم 16 شاحنة و53 سيارة، فيما غادرت السفينتين "آيلة، سينا" وعلى متنهما 14 شاحنة و10 سيارة.
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