استمرار التسجيل في موقع التنسيق لتقليل الاغتراب والتحويل خلال إجازة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف علي مكتب التنسيق، إن موقع التنسيق الألكتروني مستمر في استقبال رغبات التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولي والثانية للثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحي دون التقييد بالإجازة الرسمية، حتى الثلاثاء 20 أغسطس الجاري مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10% ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وأضاف لمصراوي، أن ما يقرب من 55 ألف طالب بالمرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم "تقليل الاغتراب" حتي مساء أمس الجمعة.

وأشار عطا إلى إن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.