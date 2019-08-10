الرقابة على الواردات تستقبل 95.5 ألف طن لحوم استعداداً لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من شهر مايو وحتى نهاية شهر يوليو الماضي العديد من رسائل اللحوم المستوردة والتي تنوعت ما بين لحوم مبردة ومجمدة، بإجمالى كمية 95 ألف و575 طن، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى، بحسب بيان من وزارة التجارة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الهيئة اسقبلت رؤوس ماشية حية خلال شهري مايو ويونيو بإجمالى 28 ألف و554 رأس بواقع 16 ألف و66 رأس عجول حية و12 ألف و488 رأس جمال حية.

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة كثفت جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق.

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وأضاف جابر، أن الهيئة استقبلت 63 ألف و522 رسالة غذائية وصناعية منها 22 ألف و169 رسالة غذائية و41 ألف و353 رسالة صناعية.

واثبتت النتائج مطابقة 62 ألف و513 رسالة صناعية وغذائية فيما تم رفض 1009 رسالة صناعية وغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، بحسب جابر.

وأشار جابر، إلى أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 21 ألف و519 رسالة وتضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والدواجن المجمدة والأسماك.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة نحو 650 رسالة وجاءت اللحوم البتلو المبردة وصلصة الطماطم وإضافات الإعلاف ومسحوق الشطة والعطور والمكملات غذائية وزيت الزيتون ومركزات العصائر والشاي على رأس بنود الواردات المرفوضة، بحسب جابر.