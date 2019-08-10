بسبب المياه.. إصابة شخص والقبض على شقيقين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

مزق شقيقين، جسد جارهما في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بسبب إلقاء شقيق المجني عليه مياه تنظيف العيد أمام منزل المتهمين ببنها.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اليوم السبت، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من مستشفى بنها العام، بوصول المدعو "هاني. م"، 42 عامًا مصاب بجرح نافذ بالبطن وجرى حجزه للعلاج.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال المصاب اتهم جيرانه "محمد. ش. ع"، 36 عاما، مبيض محارة، وشقيقه "دسوقي"، 32 عاما، مبيض محارة، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات الجيرة لسكب شقيقه مياه تنظيف العيد أمام منزل المتهمين، ما تسبب في اندلاع مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى على إثرها الأول بالضرب على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثاً إصابته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وجرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، والتحفظ عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.