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السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل

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 أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية قرارًا باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

 تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع

للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي، الدكتور ياسر غازي، إلى أن الدليل تناول شرحًا للهدف من إصداره واعتماده، والمرجعيات النظامية له والتعريفات، ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل، ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل، أو المنشأة، فضلًا عن أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

 تهدف وزارة العمل والشئون الاجتماعية من هذا القرار حماية سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة، وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.
 

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