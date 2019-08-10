انفجار قرب مركز للشرطة في كوبنهاغن

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار، اليوم السبت، قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهو الانفجار الثاني الذي يضرب العاصمة خلال أسبوع.
وقالت الشرطة إن انفجارا وقع قرب مركز للشرطة المحلية في كوبنهاغن هو الثاني الذي يضرب العاصمة الدنماركية خلال أربعة أيام، دون وقوعإصابات.
يذكر أن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي، دون وقوع إصابات، ولم تعرف دوافع الانفجار والجهة التي تقف وراءه.
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