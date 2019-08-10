الصين.. 13 قتيلاً و16 مفقوداً بإعصار "ليكيما" القوي

قتل 13 شخصاً واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين، جراء انزلاق للتربة أعقب مرور الإعصار ليكيما في شرق الصين. بحسب ما أعلن التلفزيون الوطني الصيني، اليوم السبت.

وأوضحت شبكة سي.سي.تي.في الرسمية أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، وهي المنطقة التي ضربها الإعصار ليل الجمعة، السبت.

وأوضح التلفزيون أن "الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى الى انسداد مجرى نهر".

وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل "بحيرة" غمرت مناطق واسعة واوقعت الضحايا.

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وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. ونقل أكثر من مئة ألف منهم إلى ملاجئ.

وقد ضرب الإعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في اقليم زهيجيانغ. إلا أن الانذار الأحمر الذي أطلق الجمعة، قد خفض إلى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح أقل قوة.

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وسبق للإعصار أن ضرب تايوان الجمعة، وأسفر عن تسعة جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.