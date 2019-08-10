الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بزعم قتل جندي قرب الخليل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 شبان فلسطينيين وفتاة بحجة علاقتهم بعملية "عصيون" التي نفذت قبل يومين وقتل فيها جندي اسرائيلي. وصادر الاحتلال مركبة صباح اليوم من مكان الاعتقال في بيت كاحل بالخليل.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم السبت، أنه قتل أربعة مسلحين فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم قائلاً إنهم رصدوا المسلحين الأربعة وهم يقتربون من السياج الأمني بين غزة وإسرائيل جنوبي القطاع.

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الأربعة بعدما اجتاز أحدهم السياج الأمني، وقتلتهم.

وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ 12 عاماً. وقتل حوالي 300 فلسطيني وأصيب الآلاف في "مظاهرات العودة" التي ينظمها الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع منذ نهاية مارس من عام 2018.

ويعيش حوالي مليوني فلسطيني وسط ظروف معيشية قاسية في قطاع غزة.